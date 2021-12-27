لبنان

كلام منسوب للحريري... ما صحّة ما يتم تداوله عن حلّ تيار "المستقبل"؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 06:37
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قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لـ"الجديد" إن "لا صحة للخبر عن كلام منسوب للرئيس سعد الحريري عن حلّ تيار المستقبل".
 
أما النائب سامي فتفت، فقال عبر تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بصفتي نائبا بكتلة المستقبل، شاركت شخصياً بالاجتماع الاخير للكتلة، لم نتبلغ اي قرار من الرئيس الحريري بخصوص عدم ترشحه للانتخابات. وعلى عكس ما يتردد، فالاجتماع الاخير مع الرئيس الحريري كان إيجابيا جداً وواضحا ورسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة. وكل ما يشاع  ليس إلا احلام يقظة لدى البعض".
 
كذلك، قالت النائب رولا الطبش جارودي عبر "تويتر": "يريدون إغتيال "تيار المستقبل" من المعادلة اللبنانية مثلما إغتالوا مؤسسه الراحل الشهيد رفيق الحريري. لذا نراهم يفبركون أخباراً عن حل التيار، وهو ما لم نسمعه بتاتاً من الرئيس سعد الحريري. إنها سياسة مقرفة فعلاً  فهم لا يعرفون غير الإغتيال".
 
وكانت مواقع إلكترونية ومجموعات إخبارية تداولت عبر "واتساب" كلاماً منسوباً للحريري حول عدم ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة، وحلّ تيار "المستقبل".
 
وفي الكلام المنسوب للحريري: "أنا لن أترشّح، وتيار "المستقبل" سيتمّ حلّه... ومن يريد أن يترشّح فعلى مسؤوليته ونفقته".
 
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