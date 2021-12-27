لبنان

ما حقيقة وساطة اللواء ابراهيم مع "إحدى الرئاسات" بطلب من باسيل بعد قرار الدستوري؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 06:40
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 أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ردا على سؤال خلال جولته  في أقسام مركز أمن عام المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي الذي افتتحه في الغبيري اليوم: "الكلام عن تواصلي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بعيد صدور القرار في المجلس الدستوري غير صحيح، وحين حصل هذا الموضوع كنت خارج لبنان"، مؤكدا أن "المعلومة غير صحيحة".
 
وعما إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال:"أنا أهتم بالأمن العام والدليل اننا هنا اليوم. وفي السياسة يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين الافرقاء ولا أعتقد ان هناك أي وساطة مطروحة في الوقت الراهن".
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