درويش جال على القيادات الروحية في طرابلس معايدا: تشديد على دور المرجعيات الروحية

جال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش على المرجعيات الروحية في طرابلس مهنئا بالاعياد المجيدة، حيث زار مطرانية الموارنة، وكان في استقباله المطران يوسف سويف.كما زار مطرانية الروم الارثوذكس وقدم التهاني للمطران افرام كرياكوس. وقدم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك التهاني للمطران ادوار الضاهر.وأكد درويش خلال لقاءاته "على وحدة ابناء طرابلس وعيشهم المشترك وحياتهم الواحدة وعلى عمق العلاقة واصالتها، وعلى دور المرجعيات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".