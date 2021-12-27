لبنان

عمال ومستخدمو كهرباء لبنان: توسيع صلاحيات عقود مقدمي الخدمات مخالفة قانونية

Lebanon 24
27-12-2021 | 07:20
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 اكدت "نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان بعد اجتماعها اليوم، أنه "انطلاقا من بيانات النقابة السابقة التي اعلنت عنها مرارا وتكرارا رفضها القاطع السير بالكتاب رقم 596 تاريخ 10/11/2021 المرسل سابقا لادارة مؤسسة كهرباء لبنان وموضوعه مسودة MOU3 المتضمنة توسيع صلاحيات عقود مقدمي الخدمات، حدث دون حرج وعلى من تقرأ مزاميرك يا داود".
 
ولفتت النقابة الى انها علمت "ان ادارة المؤسسة ولجنة DSP لا تزالان تعملان جاهدتين لايجاد مخرج ملائم لبعض البنود وتحريفها تحت حجج واهية وغير دقيقة، لتصبح واقعا بعد عرضها على مجلس الادارة واخذ موافقته، علما انها غير ملحوظة في عقود مقدمي الخدمات غير آبهتين بموقف النقابة الرافض لأي تعديل او اي تحريف".
 
ولفتت النقابة "نظر مجلس الادارة في حال وجودها في العقود لماذا الاصرار على استصدار قرار تنفيذي من مجلس الادارة؟"، محذرة "الادارة ومجلسها ولجنة DSP من الاقدام على هذه الخطوة التي نعتبرها مخالفة قانونية للعقود المبرمة سابقا، بحيث ستجد نفسها مضطرة للجوء الى الاجهزة الرقابية والمراجع القضائية لانها لن تكون شاهد زور على ما يجري بحق العمال والمستخدمين وديمومة عملهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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