اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: لا عودة الى المدارس قبل صرف الحقوق

أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانا أكدوا فيه "انه لا عودة إلى المدارس قبل أن تصرف حقوقهم".اشار البيان "ان الحقوق أصبحت غنية عن التعريف، وغير المعروف هو تاريخ دخولها حيز التنفيذ. يهم اللجنة الفاعلة ان تعلن وتؤكد "ان لا عودة الى المدارس قبل ان تصرف الحقوق كافة وتصبح الاموال في جيوبهم، لا بيانات وشعارات ووعود".وختم البيان "ان طالت غيبوبة المعنيين وطال انفصالهم عن الواقع، سنعلن انهاء العام الدراسي، وليكن هو العام الدراسي الاقصر في تاريخ لبنان".