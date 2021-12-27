مولوي: توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يعكس جدية الحكومة لإجراء الانتخابات في مواعيدها

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:



إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.