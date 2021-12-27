في صيدا... جريح بحادث سير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقع حادث سير بين دراجة نارية وسيارة على طريق الحسبة في صيدا، ما ادّى الى إصابة أحد المواطنين بجرح في قدمه.

وعملت فِرق الإسعاف والطوارئ في جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام (YMDP) على إسعاف الاصابة ميدانياً.