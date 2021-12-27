لبنان

في صيدا... جريح بحادث سير

Lebanon 24
27-12-2021 | 07:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقع حادث سير بين دراجة نارية وسيارة على طريق الحسبة في صيدا، ما ادّى الى إصابة أحد المواطنين بجرح في قدمه.
وعملت فِرق الإسعاف والطوارئ في جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام (YMDP) على إسعاف الاصابة ميدانياً.
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حادث سير

صيدا

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