نقيبة المحامين في الشمال استقبلت رئيس اتحاد العمال وشخصيات نقابية

إستقبلت نقيبة المحامين في الشمال ماري تيريز القوال وفدا من موظفي بلدية طرابلس وعمالها ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، ونقيب عمال البلدية عمر دلال ورئيس ورشة الطوارئ عزام الزيلع، في حضور عضو مجلس نقابة المحامين محمود هرموش، والمحامين: زياد درنيقة، هنية العش، عبد الناصر المصري.وهنأ الزوار النقيبة بعيدي الميلاد ورأس السنة.واكدت النقيبة القوال "أهمية التعاون بين ابناء المدينة لما فيه خير اهلها مع ضرورة ضبط النفس ورفع منسوب التزام القيم الأخلاقية والأنظمة والقوانين حتى نستطيع تجاوز المرحلة الدقيقة التي نعيشها مع الحرص على الألفة والمحبة والتعايش والتضامن".بدوره، السيد اكد ان طرابلس "ستبقى مدينة العيش الواحد والسلام ومنارة للوحدة والتآخي".من جهته، ابرز الزيلع "أهمية تضافر كل الجهود المخلصة من أجل التخفيف عن الناس".وأشار النقيب دلال الى ان عمال البلدية "سيبقون في خدمة المدينة وأهلها رغم الظروف القاسية التي يعيشونها".