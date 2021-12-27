لبنان

بري إستقبل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد وبقرادونيان وسيزار المعلوف

Lebanon 24
27-12-2021 | 08:15
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور الوزير السابق جهاد أزعور وعرض معه الأوضاع المالية والإقتصادية.
 
وعرض رئيس المجلس الأوضاع العامة مع النائب سيزار المعلوف. 
 
وبعد الظهر، بحث الرئيس بري في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولا سيما المعيشية والاقتصادية خلال إستقباله الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.  
 
على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة تهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة من الامين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية الدكتور محمد رضا مجيدي. 
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