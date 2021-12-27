لبنان

تعميم صورة موقوف نفّذ عدّة عمليات نشل أجهزة خلويّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 08:11
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ف. م. (مواليد عام 1997، سوري)
من أصحاب السوابق بجرمَي سرقة دراجات آلية ومخدّرات، وقد ضُبط بحوزته /4/ أجهزة خلوية مسروقة.

 بالتحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه بعدّة عمليات نشل أجهزة خلوية من مارّة، بطريقة احترافية، على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون أسود، تبين أنها مسروقة (جرى ضبطها).

 لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
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