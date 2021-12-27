لبنان

المكتب الاعلامي لوزارة التربية: هذا الخبر مفبرك

Lebanon 24
27-12-2021 | 08:27
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة التربية البيان التالي:
 
نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً منسوباً لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مفاده أن الوزير طلب فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار.
 
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الوزير الحلبي قد أدلى بأي تصريح بهذا المعنى، وبالتالي فإن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة.
 
 
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