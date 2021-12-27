عثمان استقبل النائب درويش وسفير لبنان في الجزائر

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفير اللبناني في الجزائر محمد حسن، في زيارة تم خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش وتم البحث في الاوضاع العامة.