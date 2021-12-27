لبنان

قصة انسانية... ابن الـ32 سنة يعاني (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2021 | 08:23
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علم "لبنان 24" ان أحد الشبان (32 سنة) من أصحاب الاحتياجات الخاصة من مدينة طرابلس، عانى مؤخرا من بعض المشاكل الصحية ما دفعه لاجراء الفحوصات اللازمة التي أشارت الى تعرضه لمجموعة مشاكل في المسالك البولية.

وللتخلص من هذه المشاكل التي أصبحت مزمنة يحتاج الشاب الى اجراء عملية جراحية تبلغ كلفتها 770 دولارا اميركيا.

وبطبيعة الأحوال ونظرا إلى حالة الشاب الصحية ولضيق احوال ذويه المادية، يبدو الرقم المذكور شبه مستحيل وصعب المنال، ما دفع  بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الى اطلاق حملة جمع تبرعات خاصة لانجاز الجراحة المطلوبة.

ووفقا لأحد القييمين على الحملة، تم جمع ما يقارب الـ 15 مليون ليرة حتى الساعة والتبرعات ما زالت مستمرة.
 

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