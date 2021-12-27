لبنان

عثمان الدنا الى مثواه الاخير غدا

Lebanon 24
27-12-2021 | 09:20
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 يشيع جثمان النائب والوزير السابق عثمان مصباح الدنا ظهر يوم غد الثلثاء في جامع البسطة التحتا ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
 
تقبل التعازي يوم الاربعاء في 29 الحالي للرجال والنساء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء في جامع محمد الامين - وسط بيروت.
 
التعزية على الارقام التالية:
ولده حسن: 0018065704166
ولده جمال:0019175190051
ولده هاني: 009613760300
ولده فؤاد:0017812545545
 
أسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي، سائلين المولى أن يتغمده في واسع رحمته.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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