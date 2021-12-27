عثمان الدنا الى مثواه الاخير غدا

يشيع جثمان النائب والوزير السابق عثمان مصباح الدنا ظهر يوم غد الثلثاء في جامع البسطة التحتا ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.تقبل التعازي يوم الاربعاء في 29 الحالي للرجال والنساء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء في جامع محمد الامين - وسط بيروت.التعزية على الارقام التالية:ولده حسن: 0018065704166ولده جمال:0019175190051ولده هاني: 009613760300ولده فؤاد:0017812545545