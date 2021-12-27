في صور... المواطنون يرفعون الصوت بوجه السلاح المتفلت

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من أهالي الحارة القديمة في مدينة صور بتنفيذ وقفة احتجاجية وجهوا خلالها رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين منه متابعة مجريات ما يحصل من أعمال مخلة بالأمن والأمان في المدينة ، وناشدوه للتدخل السريع للتخلص من آفة السلاح المتفلت.