لبنان

عون: لا شيء يمكن أن يلغي دور مسيحيي الشرق

Lebanon 24
27-12-2021 | 10:19
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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع حركة " بابليون العراق" أوضاع مسيحيي العراق. وقال: "لا شيء يمكن أن يلغي دور مسيحيي الشرق مهما واجهوا من ظروف قاسية".
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