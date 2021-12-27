مع بداية الاسبوع... هذا جديد الاصابات والوفيات بـ"كورونا" في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 713670.

كذلك، سُجلت 15 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 9057.