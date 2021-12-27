وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، و تعرب عن أسفها لسقوط الضحايا والجرحى وتتقدم بأصدق التعازي لأهالي الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين.