وزير الدفاع يستهل زيارته للعراق بلقاء مستشار الامن الوطني العراقي

استهل وزير الدفاع الوطني موريس سليم زيارته الرسمية الى العراق بلقاء عقده مع مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مقر المستشارية في بغداد بحضور السفير اللبناني في العراق.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الدفاع أن "الأعرجي بحث مع وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق في تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد وبيروت، وسبل الارتقاء بها. كذلك تناول اللقاء البحث في تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري".



وأكد الأعرجي لسليم أن "العراق حريص على عمقه العربي ويسعى إلى ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها"، لافتا إلى أن "التفكك والتناحر والنزاعات لا تصب في مصلحة العرب"، معتبرا "أن مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار في مواجهة الأزمات في المنطقة".



من جهته، شدد سليم على "أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي إلى تعزيزها، بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية".