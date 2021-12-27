لبنان

وزير الدفاع يستهل زيارته للعراق بلقاء مستشار الامن الوطني العراقي

Lebanon 24
27-12-2021 | 10:35
A-
A+
Doc-P-901277-637762234196188183.jpg
Doc-P-901277-637762234196188183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهل وزير الدفاع الوطني موريس سليم زيارته الرسمية الى العراق بلقاء عقده مع مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مقر المستشارية في بغداد بحضور السفير اللبناني في العراق.
 
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لوزير الدفاع أن "الأعرجي بحث مع وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق في تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد وبيروت، وسبل الارتقاء بها. كذلك تناول اللقاء البحث في تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري". 

وأكد الأعرجي لسليم أن "العراق حريص على عمقه العربي ويسعى إلى ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها"، لافتا إلى أن "التفكك والتناحر والنزاعات لا تصب في مصلحة العرب"، معتبرا "أن مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار في مواجهة الأزمات في المنطقة".

من جهته، شدد سليم على "أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب،  والسعي إلى تعزيزها، بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية". 
 
ويلتقي الوزير سليم غداً نظيره العراقي الوزير جمعة عناد سعدون في اجتماع يبحث مجالات التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين ويجري التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون في المجال العسكري.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:32 | 2021-12-27
13:43 | 2021-12-27
17:29 | 2021-12-27
17:24 | 2021-12-27
17:07 | 2021-12-27
17:00 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website