"حزب الله" يردّ على ما أثير عن أدلة حول دوره في اليمن.. ماذا قال؟

صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان الآتي: "إن ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على اليمن حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".