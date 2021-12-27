لبنان

"حزب الله" يردّ على ما أثير عن أدلة حول دوره في اليمن.. ماذا قال؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 11:20
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صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان الآتي: "إن ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على اليمن حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".
 
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