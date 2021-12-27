إقفال نفق العدلية غداً.. إليكم التفاصيل

نشرت صفحة قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر ما يلي:

"سيتم إقفال نفق العدلية / المسلك المؤدي من المتحف إلى جسر الفيات اعتباراً من الساعة 17:00 من مساء اليوم لمدّة 4 ساعات بسبب أشغال تجريها بلدية بيروت.يرجى أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن".