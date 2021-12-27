لبنان

نصٌ متداول عن توصية بدخول قوات دولية إلى لبنان.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 11:31
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرٌ يتحدث عن صدور توصية من وزارة الدفاع الفرنسية بشأن لبنان، وتنصّ على إرسال قوات دولية برعاية فرنسية لتسيير شؤون الدولة اللبنانية وإجراء الانتخابات النيابية بطريقة ديمقراطية وتأمين الغذاء والدواء والكهرباء.
وبعد التدقيق، تبيّن أن نص التوصية المنشورة مُفبرك وغير صحيح، والحقيقة هي أنه في شهر تموز الماضي صدر تقرير عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي، يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار. 
كذلك، شدد التقرير على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام 2022.
 
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