إشكالٌ بين شبان في التبانة.. و"المخابرات" تتدخّل

وقع إشكالٌ بين عدد من الشبان في منطقة التبانة - شارع حربا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عملت دوريّة من استخبارات الجيش على تطويق الإشكال ولم تسجل أي إصابات.