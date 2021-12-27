لبنان

إشكالٌ بين شبان في التبانة.. و"المخابرات" تتدخّل

Lebanon 24
27-12-2021 | 12:22
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وقع إشكالٌ بين عدد من الشبان في منطقة التبانة - شارع حربا.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عملت دوريّة من استخبارات الجيش على تطويق الإشكال ولم تسجل أي إصابات.

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التبانة

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