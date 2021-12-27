لبنان

ميقاتي يوقع كل مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنيّة

Lebanon 24
27-12-2021 | 12:47
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وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم كل مراسيم ترقيات الاجهزة الأمنية التي وردت الى رئاسة مجلس الوزراء واحالها الى رئاسة الجمهورية.
 
 
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