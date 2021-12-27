لبنان

بلدية القاع دانت محاولة قتل أرملة مسنة: الشبهات تتجه نحو الغرباء

Lebanon 24
27-12-2021 | 12:51
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علقت بلدية القاع في بيان، على "محاولة القتل التي تعرضت لها الأرملة المسنة سعاد رزق، والتي نجت منها بأعجوبة بعد أن كادت تودي بحياتها، حيث هوجمت وتعرضت للضرب القاتل بهدف سرقتها في بيتها وسط البلدة"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء خطير وغير مسبوق على سلامة المواطنين الفقراء العزل في بيوتهم وأمنهم، في ظل أسوأ أزمة معيشية تمر على لبنان". 
 
ودانت البلدية "هذا الاعتداء المجرم بأشد عبارات الإدانة"، مؤكدة أنها "ستقوم بالمستحيل لمنع تكراره"، مطالبة "الجيش والقوى الأمنية باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لكشف هوية الفاعلين وسوقهم إلى العدالة لينالوا العقاب المناسب حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بأي أعمال تمس بأمن وحياة المواطنين الذين يعانون مرارة الفقر وقساوة برد الشتاء". 
 
وطالبت بـ"التحرك السريع، قبل تدهور الأمور نحو الأسوأ الذي نخشى الوصول إليه، لأن هذا الاعتداء لم نشهد مثيلا له طوال تاريخنا". 
 
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