سفارة لبنان في الجزائر: حسن عرض مع ميقاتي سبل تطوير الروابط بين البلدين

أعلنت سفارة لبنان في الجزائر ببيان أن "السفير محمد حسن زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مكتبه بالسرايا الحكومية، شاكرا له مواساته بوفاة شقيقه، وعرضا خلال الزيارة مختلف السبل الكفيلة تطوير الروابط وتدعيمها بين لبنان والجزائر على كل المستويات، لا سيما على نطاق المؤسسات الاقتصادية بمختلف مرافقها وقطاعاتها".

أضاف البيان: " تولدت لدى الرئيس ميقاتي انطباعات جيدة على مستوى الحراك الديبلوماسي الذي يحصل سعيا إلى توثيق الروابط وتعميقها بين البلدين الشقيقين".