كنعان: لا خوف على "الوطني الحر" ولبنان

أمل النائب ابراهيم كنعان، خلال رعايته احتفالاً ميلادياً أقامته هيئة قضاء المتن الشمالي في "التيار الوطني الحر" لأكثر من ألف طفل، في "أن نعيد العام المقبل بظروف أفضل"، مؤكداً أن "لا خوف على التيار الوطني الحر ولبنان، في ظل وجود روح المبادرة والنشاط والتصميم على العمل لدى شبابه وشاباته لتصحيح الواقع".وتوجه كنعان إلى الحاضرين بالقول: "مع ولادة السيد المسيح، أتمنى لكم خلاص لبنان ومواساة كل محزون، خصوصا أن عيد الميلاد هو عيد كل فقير ومحتاج، وهو عيد الفرح بولادة المخلص في قلب كل واحد منكم".