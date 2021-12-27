لبنان

سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2021 | 13:43
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قالت مصادر وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "المديرية العامة للنفط تبلغت من مصرف لبنان اعتماد مبلغ 23200 ليرة للدولار الواحد، كأساس لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين".
 
إلى ذلك، قالت مصادر "الطاقة" إنه "سيتم احتساب نسبة الـ15% من سعر الصفيحة على أساس دولار السوق الموازية الذي تقرر أن يكون في جدول الغد 27315 ليرة لبنانية". 
 
ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 8 و 15 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ سعر المازوت، فإنه قد يشهدُ استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً بين 1500 و 4000 ليرة لبنانية.

لبنان

خاص

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