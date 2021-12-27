سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع

قالت مصادر وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "المديرية العامة للنفط تبلغت من مصرف لبنان اعتماد مبلغ 23200 ليرة للدولار الواحد، كأساس لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين".

إلى ذلك، قالت مصادر "الطاقة" إنه "سيتم احتساب نسبة الـ15% من سعر الصفيحة على أساس دولار السوق الموازية الذي تقرر أن يكون في جدول الغد 27315 ليرة لبنانية".

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 8 و 15 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ سعر المازوت، فإنه قد يشهدُ استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً بين 1500 و 4000 ليرة لبنانية.