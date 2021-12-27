درويش زار عثمان ونوه بعمل قوى الأمن

زار النائب علي درويش المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.ونوه درويش بـ"عمل قوى الأمن الداخلي رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر على لبنان وتؤثر على معيشة عناصر قوى الامن".