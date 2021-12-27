إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل

عمدت المصارف خلال اليومين الماضيين إلى وقف عمليات إيداع الأموال بالليرة اللبنانية ضمن الحسابات المصرفية، وذلك بسبب تعميم مصرف لبنان 161.

وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "هذا الإجراء هدفه ضبط سحوبات الدولار المرتبطة بالتعميم، إذ أن الكثير من المواطنين بادروا في الساعات الأولى بعد صدوره إلى إيداع أموال بالليرة لسحب دولار مقابل المبالغ المودعة بالعملة الوطنية".

وأضافت: "العملية كانت سهلة، ولو استمرّ المواطنون بايداع مبالغ بالليرة في حساباتهم وسحب الدولار كما يريدون مثلما حصل في الساعات الأولى بعد صدور التعميم، فإن ذلك يعني أن كل الدولارات ستصبح بيد المواطنين وستباع في السوق الموازية".