لبنان

إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2021 | 14:32
A-
A+
Doc-P-901351-637762381928788219.jpg
Doc-P-901351-637762381928788219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمدت المصارف خلال اليومين الماضيين إلى وقف عمليات إيداع الأموال بالليرة اللبنانية ضمن الحسابات المصرفية، وذلك بسبب تعميم مصرف لبنان 161.
وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "هذا الإجراء هدفه ضبط سحوبات الدولار المرتبطة بالتعميم، إذ أن الكثير من المواطنين بادروا في الساعات الأولى بعد صدوره إلى إيداع أموال بالليرة لسحب دولار مقابل المبالغ المودعة بالعملة الوطنية".
وأضافت: "العملية كانت سهلة، ولو استمرّ المواطنون بايداع مبالغ بالليرة في حساباتهم وسحب الدولار كما يريدون مثلما حصل في الساعات الأولى بعد صدور التعميم، فإن ذلك يعني أن كل الدولارات ستصبح بيد المواطنين وستباع في السوق الموازية".
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2021-12-27
17:29 | 2021-12-27
17:24 | 2021-12-27
17:07 | 2021-12-27
17:00 | 2021-12-27
16:58 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website