لبنان

كلمة مُرتقبة لنصرالله الإثنين المقبل

Lebanon 24
27-12-2021 | 15:24
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يتحدّث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يوم الإثنين 3 كانون الثاني، الساعة 6 مساءً، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال اللواء قاسم سليماني والمسؤول العسكري أبو مهدي المهندس.
 
 

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