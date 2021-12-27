كلمة مُرتقبة لنصرالله الإثنين المقبل

يتحدّث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يوم الإثنين 3 كانون الثاني، الساعة 6 مساءً، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال اللواء قاسم سليماني والمسؤول العسكري أبو مهدي المهندس.