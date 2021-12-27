تجنبوا المرور داخل نفق سليم سلام غداً.. ما السبب؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بسبب أعمال صيانة "الريغارات" عند مخرج المسلك الشرقي لنفق سليم سلام (المتّجه من المدينة الرياضية إلى وسط بيروت)، التي ستُنفّذ على مرحلتَين:المرحلة الأولى: اعتباراً من الساعة 20:00 لغاية الساعة 24:00 من تاريخ 27-12-2021المرحلة الثانية: من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 9:00 من تاريخ 28-12-2021.سيتم منع مرور الآليات على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى جانبه، كما سيُمنع وقوف السيّارات على يمين الطريق المحاذي للمسلك، وذلك لحين انتهاء الأشغال.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.