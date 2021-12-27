ارتفاع كلفة المعاملات

ارتفعت على نحو خيالي كلفة المعاملات العائدة للمواطنين، بعيداً عن الإعلام، بما يساوي عشرات الأضعاف، لا سيما المعاملات في وزارة الداخلية ومصالحها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".