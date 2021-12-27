لبنان

ارتفاع كلفة المعاملات

Lebanon 24
27-12-2021 | 17:07
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ارتفعت على نحو خيالي كلفة المعاملات العائدة للمواطنين، بعيداً عن الإعلام، بما يساوي عشرات الأضعاف، لا سيما المعاملات في وزارة الداخلية ومصالحها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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