لبنان

خرق الإجراءات

Lebanon 24
27-12-2021 | 17:00
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تمكن مواطنون من خرق الإجراءات، وسحب أموال لا تحتسب من معاشاتهم، ضمن ترتيبات المرسوم 161، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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