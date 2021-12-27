دعوة إلى الحوار من دون تحديد موعد

كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن لا موعد محددا للدعوة إلى الحوار الذي يريده رئيس الجمهورية ميشال عون وليس هناك من أي تحضيرات مسبقة لأنه لا يزال في إطار الطرح وهناك انتظار لردود الفعل عليه.

(اللواء)