لبنان

كلمة عون لا تشكّل مخرجاً للأزمة

Lebanon 24
27-12-2021 | 17:29
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اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "الكلمة الرئاسية كانت أقلّ مما توقعه البعض، ولا تشكّل مخرجا للازمة القائمة".
وقالت ان "هناك مواقف فاقعة، تضمّنتها الكلمة، مثل استعارة كلمة المنظومه السياسة، وذلك في محاولة ممجوجة، لدغدغة مشاعر المنتفضين ضد سلوكيات العهد وممارسات التيار الوطني الحر الفاشلة، وركوب موجة الرافضين للسلطة بمجملها، وكأن رئيس الجمهورية وفريقه لم يكونوا في السلطة منذ سنوات، ولم يمارسوا تعطيل الدولة، والتغطية على سلاح حزب الله والتهاون بارتكاباته وتجاوزاته بمصادرة مؤسسات الدولة والتدخل بشؤون الدول العربية الشقيقة والصديقة".
وأشارت الى ان "هذه الكلمة كان يمكن ان توجه بالسنة الاولى للعهد، ولا سيما ما تضمنته من دعوة للتلاقي ونبذ الخلافات والحوار، الا انها اتت متأخرة، ولزوم ما لا يلزم، لان الثقة بتت مفقودة برئيس الجمهورية وفريقه ووريثه السياسي لكثرة المعارك الوهمية التي خارجها مع كل الاطراف السياسيين، بلا طائل، وممارسات تعطيل الدولة والتدخل بشؤون القضاء، وهدر الاموال العامة بالكهرباء وغيرها والتلهي بأمور تافهة، حتى وصلنا الى الكارثة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حالياً".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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