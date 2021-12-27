لبنان

الوضع إلى جنوح غامض والانتخابات غير مضمونة

Lebanon 24
27-12-2021 | 17:48
A-
A+
Doc-P-901374-637762494285706925.jpg
Doc-P-901374-637762494285706925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الأنباء" الكويتية: يتوقّع كثيرون من ذوي الرأي والمتابعين، أن يصل التعطيل الى نسف الانتخابات النيابية وربّما الرئاسية، ويحضّر حاليا لإنتاج أسباب موجبة للوصول الى هذا الهدف، بما في ذلك الإعداد لسيناريو أمني غير واضح المعالم.
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الأنباء الكويتية
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أيّ خلاف بين الدول العربية
lebanon 24
28/12/2021 04:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: سياسة المكابرة تزيد من الأمور تعقيداً في لبنان
lebanon 24
28/12/2021 04:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل وزارة الخزانة الأميركية: واجه لبنان أوجه قصور بنيوية عميقة في المالية العامة والحوكمة وعدم القدرة أو عدم الرغبة في تنفيذ إصلاحات السياسة الاقتصادية التي طال انتظارها (الجديد)
lebanon 24
28/12/2021 04:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يا شعبنا اللبناني.. هم يلعبون بك وبلقمة عيشك بعدما كانوا هم من رسموا السياسة المالية وليس نحن لأننا واجهناها وتكلمنا عن اقتصاد الانتاج
lebanon 24
28/12/2021 04:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:32 | 2021-12-27
13:43 | 2021-12-27
17:29 | 2021-12-27
17:24 | 2021-12-27
17:07 | 2021-12-27
17:00 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website