الوضع إلى جنوح غامض والانتخابات غير مضمونة

كتبت "الأنباء" الكويتية: يتوقّع كثيرون من ذوي الرأي والمتابعين، أن يصل التعطيل الى نسف الانتخابات النيابية وربّما الرئاسية، ويحضّر حاليا لإنتاج أسباب موجبة للوصول الى هذا الهدف، بما في ذلك الإعداد لسيناريو أمني غير واضح المعالم.

(الأنباء الكويتية)