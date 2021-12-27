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لبنان
الوضع إلى جنوح غامض والانتخابات غير مضمونة
Lebanon 24
27-12-2021
|
17:48
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كتبت "الأنباء" الكويتية: يتوقّع كثيرون من ذوي الرأي والمتابعين، أن يصل التعطيل الى نسف الانتخابات النيابية وربّما الرئاسية، ويحضّر حاليا لإنتاج أسباب موجبة للوصول الى هذا الهدف، بما في ذلك الإعداد لسيناريو أمني غير واضح المعالم.
(الأنباء الكويتية)
المصدر:
الأنباء الكويتية
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