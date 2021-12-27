لبنان

"حزب الله" عن كلمة عون: ضمن الحدود

Lebanon 24
27-12-2021 | 22:26
A-
A+
Doc-P-901392-637762660825655941.jpg
Doc-P-901392-637762660825655941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"حزب الله"، الذي التزم الصمت بعد موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من "لا قرار الدستوري" رغم الهجوم عليه، اعتبرت أن "كلمة عون مقبولة جداً وضمن الحدود"، وأن "الاختلاف واضح معنا، لكن ضمن الثوابت الوطنية"، بحسب صحيفة " الاخبار".
وقالت مصادر مطلعة على موقف ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" إن "مواقف عون جاءت تحت السقف المتوقع، فلم تكسر الجرة مع حزب الله ولا حتى مع حركة أمل، على رغم التصويب على المجلس النيابي ورئيسه، لكن لن ينهار تحالف مار مخايل بسبب الحاجة السياسية والانتخابية المتبادلة والمشتركة إليه من التيار والحزب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:41 | 2021-12-28
06:00 | 2021-12-28
06:33 | 2021-12-28
06:08 | 2021-12-28
08:32 | 2021-12-28
08:23 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website