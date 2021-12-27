"حزب الله" عن كلمة عون: ضمن الحدود

"حزب الله"، الذي التزم الصمت بعد موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من "لا قرار الدستوري" رغم الهجوم عليه، اعتبرت أن "كلمة عون مقبولة جداً وضمن الحدود"، وأن "الاختلاف واضح معنا، لكن ضمن الثوابت الوطنية"، بحسب صحيفة " الاخبار".وقالت مصادر مطلعة على موقف ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" إن "مواقف عون جاءت تحت السقف المتوقع، فلم تكسر الجرة مع حزب الله ولا حتى مع حركة أمل، على رغم التصويب على المجلس النيابي ورئيسه، لكن لن ينهار تحالف مار مخايل بسبب الحاجة السياسية والانتخابية المتبادلة والمشتركة إليه من التيار والحزب".