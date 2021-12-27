19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المجلس الدستوري يُعيد كرة النصاب إلى مجلس النواب
Lebanon 24
27-12-2021
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": تعد المعضلة في قانون الانتخاب، بل في النزاع على الأرقام المفترضة في احتساب نصاب الأكثرية المطلقة في مجلس النواب: 59 نائباً (باستقالة أو وفاة 12 نائباً) أم 65 نائباً من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً؟ معضلة ستستمر طوال السنة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية إذا التأم البرلمان في عقد استثنائي- المستبعد إلى الآن - أو في العقد العادي الأول والأخير في ولايته الحالية.
لأن المجلس الدستوري تنصّل من اتخاذ قرار في مراجعة الطعن في قانون الانتخاب، فإن جولة أولى من متاهات جدل دستوري جديد، وربما طويل، باتت حتمية:أول أسبابها، أن نفاذ قانون الانتخاب وذهاب الأفرقاء جميعاً إلى الانتخابات النيابية، يشير إلى التسليم بالنصاب القانوني المصوَّت به على هذا القانون من جهة، وإلى اعتقاد الأفرقاء القائلين بنصاب 59 صوتاً أنه أضحى واقعياً معمولاً به وغير مشوب بأي عيب من جهة أخرى. كان رئيس الجمهورية رفض توقيعه كي لا يعترف بهذا النصاب قبل أن يطعن به التيار الوطني الحرّ. كلاهما خسر الرهان من دون أن يلقيا بعد السلاح.ثانيها، مع أن المجلس الدستوري بعدم إصداره قراره جنّب نفسه الخوض في نصاب الأكثرية المطلقة الحالية، بيد أنه لم يحلّ الخلاف الدستوري عليه، ولم يحسمه حتماً، بل أدخله في سجال إضافي. لم يقل رأيه فيه، ولم يفسّر نصاب الأكثرية المطلقة الحالية. ولأنه لم يرد المراجعة ولم يتخذ قراراً فيها، فإن النزاع على التفسير المزدوج لنصاب الأكثرية سيستمر خارج جدران المجلس الدستوري، وسيعود إلى داخل جدران مجلس النواب، من غير أن يتيح له أن يفسَّر ما هو في صلب صلاحياته الدستورية. في كل جلسة مقبلة يعقدها البرلمان، سيجد نفسه في خضم المشكلة ذاتها، وانقسام الكتل حيال الغالبية المصوِّتة.ثالثها، لأن المجلس الدستوري المفترض أنه مؤسسة الاحتكام إلى الصواب الدستوري لم يُرِد أن يقول - خلافاً للصلاحية المنوطة به - كلمته في قانون مطعون فيه، أضحى التفسير المزدوج للنصاب القانوني للغالبية المطلقة جزءاً لا يتجزأ من الاشتباك السياسي اليومي. يمنح ذلك رئيس الجمهورية حق استخدامه مجدداً المادة 57 من الدستور في كل مرة يُحال إليه قانون صادق عليه مجلس النواب، خلافاً لوجهة نظره التي باتت تفسّر - على طرف نقيض من تفسير برّي - نصاب الانعقاد والتصويت. يضع ذلك مجلس النواب بين فكي تفسيرين، دونما أن يكون ثمة مَن يُحتكم إليه موثوق به في التفسير.رابعها، مع أن المجلس الدستوري في عدم اتخاذه قراره في 21 كانون الأول بدا كأنه أنجد نفسه من الوقوع في مشكلة، بيد أنه فقد تماماً دوره.
الأسوأ في ما فعله هؤلاء، أنهم باتوا صانعي أعراف مؤسستهم. عام 2013 أوجدوا العرف الأول القاضي بعدم صدور قرار من جراء تعطيل نصاب انعقاد المجلس ومذاكرته القرار. أخيراً أوجدوا العرف الثاني بعدم توافر نصاب الأكثرية الملزمة لإصدار القرار وإن في ظل نصاب مكتمل.ما رامَ يعنيه كلا العرفين أن عدم صدور قرار سيمسي في تقاليد المجلس الدستوري مستقبلاً، يدرج عليها من الآن فصاعداً. إذا اختلف فريقان أو ثلاثة من المعيِّنين لأعضاء المجلس الدستوري أمسكوا بعنقه.
المصدر:
نقولا ناصيف - الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
اليكم البرج الاكثر حظاً في 2022 بحسب توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
اليكم البرج الاكثر حظاً في 2022 بحسب توقعات ماغي فرح
08:45 | 2021-12-27
27/12/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواتب قد تصبح بالدولار في لبنان.. مسؤول اقتصادي يكشف تاريخ حصول ذلك
Lebanon 24
الرواتب قد تصبح بالدولار في لبنان.. مسؤول اقتصادي يكشف تاريخ حصول ذلك
11:54 | 2021-12-27
27/12/2021 11:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
إجراءٌ جديد من المصارف يرتبط بتعميم الدولار.. هذا ما حصل
14:32 | 2021-12-27
27/12/2021 02:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ مهم.. هذا ما سيشهده لبنان مطلع الـ2022
Lebanon 24
تطورٌ مهم.. هذا ما سيشهده لبنان مطلع الـ2022
12:08 | 2021-12-27
27/12/2021 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع
Lebanon 24
سعر جديد للبنزين غداً.. إليكم الثمن المتوقع
13:43 | 2021-12-27
27/12/2021 01:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:41 | 2021-12-28
ميقاتي يدعو إلى طاولة حوار: سأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء
06:00 | 2021-12-28
انتقد "حزب الله" ضمنًا.. هل "خيّب" عون التوقعات "المضخَّمة"؟!
06:33 | 2021-12-28
ميقاتي التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن
06:08 | 2021-12-28
فواتير المولدات... "الحكي بعد العيد"
08:32 | 2021-12-28
توقف ارسال شبكة MTC الخلوية عن الهرمل وقراها
08:23 | 2021-12-28
التدابير المتخذة للحدّ من إنتشار "كورونا"... هذه حصيلة المحاضر بحقّ المخالفين (صورة)
فيديو
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
28/12/2021 15:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 15:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية وتسبب بحرائق في الحاويات (فيديو)
22:56 | 2021-12-27
28/12/2021 15:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact