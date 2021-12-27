السياسة تعطّل إنتخابات نقابة المعلّمين

كتبت فاتن الحاج في الأخبار:

انتخابات نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة مجمّدة بحجة غياب النظام الداخلي. إلّا أن النظام «موجود ومعمول به في النقابة»، بحسب النقيب الحالي رودولف عبود، «قد استندنا إلى مواده في الطعن الذي قدّمته ونقابيّان آخران (تيار وطني حر) إلى وزارة العمل وقاضية الأمور المستعجلة، للاعتراض على تجديد 550 أستاذاً انتسابهم إلى فرع النقابة في الشمال، في اللّحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحدّدة في 15 تشرين الأول الماضي».وبسبب هذه المخالفة، طلب التيار وقف الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 28 تشرين الثاني الماضي. وأتى قرار القضاء المستعجل بالتأجيل لحين صدور قرار لاحق عن المجلس التنفيذي للنقابة بعد اتّخاذه الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلّقة بدائرة النقابات في وزارة العمل.ينفي عبود أن يكون هناك خلاف سياسي على النظام الداخلي، و«المشكلة الوحيدة أنه غير مقرّ في الهيئة العامة للنقابة، لعدم القدرة على جمع 6500 أستاذ في مكان واحد. إلّا أن هناك أفكاراً كثيرة لتصويت المعلّمين على النظام، منها التصويت في المحافظات، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة». ووفق عبود، «الخطأ الكبير» حصل عندما أبلغ عدد من النقابيّين الأعضاء في المجلس التنفيذي الحالي، والمرشّحين على «لائحة العمل النقابي المستقل» (يرأسها النقيب السابق نعمه محفوض) وزارة العمل أن الطعن غير قانوني بحجة أنه ليس هناك نظام داخلي. علماً أن «هؤلاء أنفسهم عادوا ورفضوا الاجتماع في النقابة لإعادة قراءة النظام الداخلي. لكننا اتفقنا أن نجتمع (غداً) الأربعاء لإجراء قراءة نهائية مشتركة للنظام ووضع الملاحظات عليه وتحويله إلى الهيئة العامة». ولفت إلى أن هذا الإجراء «يمكن أن يؤدي إلى إعادة فتح باب الترشيح والانتساب من جديد».من جهته، يُبدي محفوض اقتناعاً بأن «الطعن استند إلى نظام داخلي غير موجود»، مؤكّداً أن «المسألة ليست قضية نظام داخلي، إنّما عجز الطرف المقابل عن تأليف لائحة منافسة وتيقّنه من الخسارة. هذا الطرف يعتبر نفسه أنه الطرف المسيحي الأقوى والمقرر في البلد وهو من يعيّن النقيب، في حين أن المعلّمين هم الذين ينتخبونه». وأوضح أن أحد رجال الدين أسرّ له بأنه «لن تكون هناك انتخابات إن بقيت مرشحاً»، مشيراً إلى أنه ترك المقعد الـ 12 لحزب الله في لائحته المدعومة من حركة أمل والقوات اللبنانية وجمعية المقاصد والجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وتيار المردة وحزب الوطنيّين الأحرار. لكنّه يؤكّد أن لائحته تضم 8 أساتذة مستقلّين، أو بالحد الأدنى لا ينتمون إلى أحزاب السلطة، وهناك مقعد واحد لكل من حركة أمل وتيار المستقبل، وبقي مقعد واحد للشيعة يفترض أن يذهب إلى حزب الله، «باعتبار أن العرف يقول إن مقاعد المجلس التنفيذي للنقابة مقسّمة إلى سبعة للمسيحيّين مع الرئيس وخمسة للمسلمين (3 سنّة و2 شيعة).