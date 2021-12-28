لبنان

حوادث السير لا ترحم... هذا عدد ضحاياها أمس!

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:17
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أفادت "غرفة التحكم  المروري" عن سقوط قتيلين و13 جريحاً في 10 حوادث خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
 
 
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