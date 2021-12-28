لبنان

درويش: أزمة تعطيل مجلس الوزراء مرتبطة بالأزمة القضائية

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:50
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أشار النائب علي درويش، في حديث إذاعي، أن "أزمة تعطيل مجلس الوزراء مرتبطة بالأزمة القضائية"، مشددا على أن "اجتراح الحلول لا يكون من خلال مجلس الوزراء لأن لا سلطة له على القضاء بل من خلال مجلس النواب أو السلطة القضائية نفسها".
المصدر: إذاعة صوت كل لبنان
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علي درويش

مجلس الوزراء

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