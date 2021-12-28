درويش: أزمة تعطيل مجلس الوزراء مرتبطة بالأزمة القضائية

أشار النائب علي درويش، في حديث إذاعي، أن "أزمة تعطيل مجلس الوزراء مرتبطة بالأزمة القضائية"، مشددا على أن "اجتراح الحلول لا يكون من خلال مجلس الوزراء لأن لا سلطة له على القضاء بل من خلال مجلس النواب أو السلطة القضائية نفسها".