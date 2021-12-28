لبنان

لقاء صحافي لرئيس الحكومة اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2021 | 01:00
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يطل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على اللبنانيين في لقاء صحافي يعقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، يحدد فيه موقفه من مجمل الملفات الحكومية والسياسية والاقتصادية.

وسيشرح بالتفاصيل الكثير من الخطوات التي باشرت الحكومة تنفيذها لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتعود فكرة عقد  اللقاء الى اكثر من اسبوع، بفعل الاتصالات الكثيرة التي وردت على مكتب الرئيس ميقاتي لعقد لقاءات صحافية، ورغبته في المقابل في الاضاءة على مختلف جوانب العمل الحكومي.

وفي اطار التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، سيتم نقل وقائع اللقاء الى كل وسائل الاعلام عبر شاشة " تلفزيون لبنان".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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