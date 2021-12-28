لبنان

4 أمور يريدها عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2021 | 01:15
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قالت مصادر سياسية في التّيار "الوطني الحر" إنّ خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس كان لوضع النقاط على الحروف في مختلف الاتجاهات خصوصاً أن مبدأ التعطيل بات يضرب كل شيء في هذه الدولة".

واعتبرت المصادر "أن عون لم يُرد فتح جبهة ضد أحد، بل كانت دعوته واضحة للتعاون تحت سقف الدستور". وسألت: "أليس من حق رئيس الجمهورية أن يقول كل ما قاله من موقع المسؤول والمؤتمن على القوانين؟ لماذا يريدون تفسير كلامه كمعركة؟ لماذا لا يبادرون إلى التعاون بدل من إشاعة روح الإحباط؟".

ورداً على سؤال عن رسالة عون بشأن "حزب الله"، قالت المصادر: "الرئيسُ كان واضحاً وموقفه ليس بجديد بشأن عدم تدخل أي جهة كانت في شؤون دول أخرى، وهذا الأمر نابع من منطلق الحرص على سيادة لبنان وحياده. كذلك، فإنّ رسائل عون باتجاه الحزب كانت سياسيّة محض وهذا أمرٌ مشروع".

وختمت المصادر قولها: "همّ عون اليوم هو: وقف الانهيار، استقلالية القضاء، إجراء الانتخابات والبدء بالاصلاحات المطلوبة، وكل ذلك لا يمكن أن يبدأ تحققه سوى بتعاون الجميع واعادة اجتماع مجلس الوزراء من جديد بدل من البقاء في شلل تام".

المصدر: لبنان 24

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