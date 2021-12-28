الانتخابات النيابية في أيار فماذا عن "البلدية"؟

وضعت وزارة الداخلية الخطوة الأولى السياسية في مسار إجراء الإنتخابات النيابية بعدما وقّع وزير الداخلية بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، واللافت ان المرسوم لم يأت على ذكر الإنتخابات البلدية والإختيارية من دون أن يصدر عن مجلس النواب أي قانون يمدّد ولاية هذه المجالس.

يتم التداول بين رؤساء بلديات ورؤساء إتحادات بلدية بأن طريقة التعاطي الإداري بينهم وبين وزارة الداخلية في عددٍ من القرارات والتعيينات في اللجان وغيرها ، وفي المهل والتواريخ ، بأنه من الواضح والمؤكد أن الإنتخابات البلدية والإختيارية ستؤجل لسنة على الأقل.