هل حقق تعميم مصرف لبنان مفعوله؟

لم يصل التعميم الأخير لمصرف لبنان للغاية المرجوة منه وهي خفض سعر الدولار ، بحسب أحد الخبراء الماليين لسببين أساسيين ، الأول فشل الرهان على أموال المغتربين القادمين في فترة الأعياد كون معظم هؤلاء قاموا بالصرف من أموالهم المحجوزة في المصارف اللبنانية بالليرة ، ومن البطاقات المصرفية في المتاجر والمطاعم ، ولم يبدلوا إلا القليل من دولاراتهم ، هذا بالإضافة الى أن الصرّافين أقفلوا عدة أيام في الأعياد ولم يكن هناك مداولات كثيرة ، وأخيراً البطء في العمليات المصرفية في هذا التعميم .

ويقول "لكل هذه الأسباب لم نشهد إنخفاض لسعر الصرف ، أيضاً يجب ألا ننسى العامل السياسي" .