الوضع خطر جداً... تزايد اعداد المصابين بكورونا في هذه المنطقة!

أصدرت لجنة الطوارئ في عكار العتيقة بياناً حول مستجدات الكورونا، جاء فيه:بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا في الايام الاخيرة، وبعد وصول الاعداد الى ٥٠ في عكار العتيقة، ونظرا لحالات الدخول الى المستشفيات التي امتلأت بالمصابين، ندعوكم الى الانتباه والحذر الشديدين والتقيد بالتعليمات التالية:- على المصابين الالتزام بالحجر وعدم التنقل.- احترام التباعد خلال الصلاة في المساجد. نتمنى من ائمة المساجد المساعدة في تطبيق هذا الموضوع.- منع العزاء في البيوت والقاعات واقتصاره خلال الدفن وعلى الهاتف.- منع الاعراس والتجمعات خلال هذه الفترة.-الطلب من المواطنين لبس الكمامة خلال التجول بين الناس الانتقال داخل المحلات التجارية.- الطلب من اصحاب المحلات احترام الاجراءات المتخذة للكورونا من لبس كمامة ومنع التجمعات داخل المحل.وطلبت الالتزام بهذه البنود وان الوضع اصبح خطيرا جدا، وعلى جميع المحتكين بالمرضى والشاعرين بأي عوارض ان يتوجهوا كل نهار جمعة الى المستوصف لاجراء فحص مجاني.