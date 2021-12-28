عبد الله: صح النوم

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في ٢٠٠٦. في مسألة اللامركزية الإدارية نعم، أما اللامركزية المالية الموسعة، فهي خطوة متقدمة نحو الفدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية. أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!".

صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا ، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في ٢٠٠٦.

في مسألة اللامركزية الإدارية نعم،أما اللامركزية المالية الموسعة،فهي خطوة متقدمة نحو الفدرالية،

وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية.

أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 28, 2021