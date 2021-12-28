عبد الله: صح النوم

صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا ، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في ٢٠٠٦.
في مسألة اللامركزية الإدارية نعم،أما اللامركزية المالية الموسعة،فهي خطوة متقدمة نحو الفدرالية،
وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية.
أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 28, 2021
صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا ، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في ٢٠٠٦.
في مسألة اللامركزية الإدارية نعم،أما اللامركزية المالية الموسعة،فهي خطوة متقدمة نحو الفدرالية،
وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية.
أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!