لبنان

مؤتمر صحافي لميقاتي عند الساعة 10.30 صباحاً يتناول فيه مجمل التطورات

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:09
A-
A+
Doc-P-901474-637762794554315102.jpg
Doc-P-901474-637762794554315102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مؤتمراً صحافياً عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، يتناول فيه مجمل التطورات.
 
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي عن إمكانية استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة : خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي
lebanon 24
28/12/2021 15:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أنا متمسك باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه ولا زال هو الدستور الصالح لتطبيقه في لبنان
lebanon 24
28/12/2021 15:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وحزب الله هو حزبٌ سياسي موجود على الساحة اللبنانية
lebanon 24
28/12/2021 15:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها
lebanon 24
28/12/2021 15:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:41 | 2021-12-28
06:00 | 2021-12-28
06:33 | 2021-12-28
06:08 | 2021-12-28
08:32 | 2021-12-28
08:23 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website