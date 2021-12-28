لبنان

تفاصيل سيناريو "كورونا" في لبنان بعد رأس السنة.. هذا ما كشفه البزري

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:18
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قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري إن "القطاع الاستشفائي تأثر بالوضع الاقتصادي والواقع صعب مثل كل القطاعات"، محذراً من تفاقم إصابات "كورونا" في لبنان. 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار البزري إلى أن "هناك توقعات بارتفاع أعداد الإصابات بعد رأس السنة"، لافتاً إلى أن "الرهان على ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية إضافة الى وعي المواطنين".
إلى ذلك، قال البزري إن "إغلاق المطار بعد الأعياد لا معنى له خصوصاً بعد دخول متحوّر أوميكرون إلى لبنان"، وأضاف: "يمكن اتخاذ تدابير صارمة في أماكِن العمل". 
 




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